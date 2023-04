“Una notizia terribile, è morto”. Lutto nel cinema, il famoso attore se n’è andato: fan in lacrime (Di domenica 16 aprile 2023) Lutto nel mondo del cinema, è morto il famoso attore Murray Melvin. L’uomo aveva 90 anni ed è deceduto per via di alcune complicazioni arrivate dopo una brutta caduta avvenuta nel dicembre scorso. Melvin era un mostro sacro del cinema e del teatro, rispettatissimo da tutti. Ad annunciarlo è Kerry Kyriacos Michael, direttore creativo di Theatro Technis. L’uomo è famoso per aver lavorato a fianco di personaggio dello spessore di Michael Caine e Stanley Kubrick. Dopo aver debuttato nel 1957 al Theatre Royal di Stratford in Macbeth , è apparso in film importanti come Alfie (1966), Barry Lyndon (1975) e Il fantasma dell’opera (2004). Murray Melvin era nato il 10 agosto 1932 a Londra , è stato un grande personaggio del dramma televisivo di fantascienza “Torchwood”. Il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 aprile 2023)nel mondo del, èilMurray Melvin. L’uomo aveva 90 anni ed è deceduto per via di alcune complicazioni arrivate dopo una brutta caduta avvenuta nel dicembre scorso. Melvin era un mostro sacro dele del teatro, rispettatissimo da tutti. Ad annunciarlo è Kerry Kyriacos Michael, direttore creativo di Theatro Technis. L’uomo èper aver lavorato a fianco di personaggio dello spessore di Michael Caine e Stanley Kubrick. Dopo aver debuttato nel 1957 al Theatre Royal di Stratford in Macbeth , è apparso in film importanti come Alfie (1966), Barry Lyndon (1975) e Il fantasma dell’opera (2004). Murray Melvin era nato il 10 agosto 1932 a Londra , è stato un grande personaggio del dramma televisivo di fantascienza “Torchwood”. Il suo ...

