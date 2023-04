Una grande donna Non è da tutti Corna | lo stupore di Silvia Toffanin

(Di domenica 16 aprile 2023) Daa Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 15 aprile, ecco Alessia Cammarota e Aldo, coppia nata a Uomini e Donne quasi 10 anni fa, quando nel programma di Maria De Filippi fu amore a prima vista. Poi, i problemi e le dure prove. Aldo infatti ha tradito Alessia. Lui ha riconosciuto di aver commesso un gravissimo errore, ammettendo però che quanto accaduto lo ha aiutato a crescere: "Molte responsabilità tutte insieme e l'età era quella che era. Certi sbagli non si fanno solo avendo un bagaglio di esperienza. Per capirlo bisogna prima cascare. Mi sono preso le responsabilità", ha spiegato alla. Dunque la conduttrice si è rivolta alla Cammarota, facendole i complimenti per il coraggio avuto nel mostrare Aldo dopo il tradimento: "Sei stata coraggiosa ed una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : Quando Einstein incontrò Chaplin nel 1931, disse 'Quello che ammiro di più della tua arte è la tua universalità. No… - SerieA : La Lazio conquista altri 3?? punti importanti con una grande vittoria fuori casa ? #SpeziaLazio #SerieATIM ?? - elenabonetti : Alla fine di questa giornata, lasciatemelo dire. Brava Presidente @GiorgiaMeloni per l’ottima scelta della prima AD… - NemNemecsek : RT @lucianonobili: Sono stato proclamato eletto consigliere regionale del Lazio. Una piccola grande impresa: una vittoria di squadra, di co… - AAngiolella : RT @Poesiaitalia: Quando Einstein incontrò Chaplin nel 1931, disse 'Quello che ammiro di più della tua arte è la tua universalità. Non dici… -

Ora, io penso che noi siamo caduti in questo momento dicrisi non in ragione del processo ...è stato determinato dalla incapacità di innestare sulla tradizione rivoluzionaria del Novecento...Nello scontro è intervenuto in prima persona anche il promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, che, in un'intervista all'Adnkronos, ha definito l'atteggiamento del legale 'battuta di ......non sanno chi ha messo in giro il "pettegolezzo" sulle uscite serali di Wojtyla e considerano questo fattobattuta d'arresto delle indagini. A quale pettegolezzo si riferisce "La loro più...

Napoli, Osimhen: "Sono in una grande squadra, la mia carriera è in crescita" Milan News

Serie A 2022/2023, 30a giornata. Le ultime notizie sulla partita Torino-Salernitana: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Ritrovata in inghilterra, fra la polvere di un capannone abbandonato, una rara Facel Vega HK 500 del 1960, auto fra le più lussuose e potenti della sua epoca, guidata da personaggi celebri ...