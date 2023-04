Un ricorso per la lotta al razzismo: l’Inter fa appello contro la squalifica di Lukaku (Di domenica 16 aprile 2023) Il ricorso contro la squalifica di Lukaku per lanciare un segnale forte contro il razzismo. l’Inter ha deciso di farlo. Di presentare al giudice sportivo la documentazione necessaria per cercare di revocare l’espulsione comminata al belga durante la gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Un doppio giallo arrivato per l’esultanza che l’attaccante fa ogni domenica, su ogni campo, e che ha una motivazione ben precisa (tanto che oggi Ceesay del Lecce la ho emulato dopo il gol alla Sampdoria) ma giudicata nell’occasione provocatoria nei confronti della curva bianconera dal direttore di gara. Il saluto militare unito al dito sulla bocca starebbe per “Io sto zitto, faccio il mio dovere e vado avanti”. E da quando è costata il ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Illadiper lanciare un segnale forteilha deciso di farlo. Di presentare al giudice sportivo la documentazione necessaria per cercare di revocare l’espulsione comminata al belga durante la gara di andata della semifinale di Coppa Italiala Juventus. Un doppio giallo arrivato per l’esultanza che l’attaccante fa ogni domenica, su ogni campo, e che ha una motivazione ben precisa (tanto che oggi Ceesay del Lecce la ho emulato dopo il gol alla Sampdoria) ma giudicata nell’occasione provocatoria nei confronti della curva bianconera dal direttore di gara. Il saluto militare unito al dito sulla bocca starebbe per “Io sto zitto, faccio il mio dovere e vado avanti”. E da quando è costata il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : L’Ungheria ha approvato una legge per segnalare anonimamente alle autorità le famiglie omogenitoriali. Chiederemo a… - MarcoBarzaghi : L'Inter ha deciso di fare ricorso per la squalifica di #Lukaku in Coppa Italia - madforfree : C’era una volta il Consiglio di Stato, che a novembre 2022 rigetta un ricorso della Regione Campania, bocciata dal… - LorneMalvo88 : RT @Phastidio: Dal 2018 al 2023 la spesa pensionistica italiana lievita di 50 miliardi di euro, tra uscite anticipate e indicizzazione infl… - Vetriolo_ : RT @luigi_lb7: @FBiasin In un Paese normale non sarebbe servito alcun ricorso: cartellino rosso revocato d'ufficio e tre giornate a porte c… -