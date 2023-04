Un promemoria per il governo. Lettera (Di domenica 16 aprile 2023) Inviato da Enrico Maranzana - La funzione esecutiva dello Stato è affidata al governo: deve dar attuazione alla volontà del potere legislativo. La costituzione italiana è stata edificata su tale principio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 16 aprile 2023) Inviato da Enrico Maranzana - La funzione esecutiva dello Stato è affidata al: deve dar attuazione alla volontà del potere legislativo. La costituzione italiana è stata edificata su tale principio. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : Promemoria sulla gestione sanitaria dei governi Conte 2 e Draghi 1 (per non dimenticare) - mirkonicolino : La difesa della #Juventus per il 2° processo sportivo secondo la #GdS: - mai nascosto di voler pagare inseguito le… - orizzontescuola : Un promemoria per il governo. Lettera - MarcoCaptain75 : RT @DatabaseItalia: Un promemoria di com'è la pace, il rispetto per un vero Leader e tanto altro - LucLucky10 : RT @DatabaseItalia: Un promemoria di com'è la pace, il rispetto per un vero Leader e tanto altro -