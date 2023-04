Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 21 aprile 2023: Alberto nei guai (Di domenica 16 aprile 2023) Alberto Palladini rischierà di perdere tutto nel corso della prossima settimana di programmazione di Un posto al sole, come si evince dalle anticipazioni dal 17 al 21 aprile 2023. Intanto, Lara continuerà a mettere in pericolo il matrimonio di Roberto e Marina e, dopo l'ultimatum della Giordano, Ferri sarà molto in crisi. Dal canto suo, l'imprenditrice si avvicinerà pericolosamente ad Arnaud, mentre Franco sarà sul punto di perdere il suo impiego al garage e si ritroverà a tracciare un triste e desolante bilancio della propria vita lavorativa. Intanto, Diego e Nunzio si confronteranno per mettere in atto delle iniziative volte a rilanciare il Caffè Vulcano, ma i due si scontreranno con la volontà di Silvia di non fare ulteriori investimenti. Tuttavia, Cammarota sarà deciso a dare ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 16 aprile 2023)Palladini rischierà di perdere tutto nel corso della prossima settimana di programmazione di Unal, come si evince dalledal 17 al 21. Intanto, Lara continuerà a mettere in pericolo il matrimonio di Roberto e Marina e, dopo l'ultimatum della Giordano, Ferri sarà molto in crisi. Dal canto suo, l'imprenditrice si avvicinerà pericolosamente ad Arnaud, mentre Franco sarà sul punto di perdere il suo impiego al garage e si ritroverà a tracciare un triste e desolante bilancio della propria vita lavorativa. Intanto, Diego e Nunzio si confronteranno per mettere in atto delle iniziative volte a rilanciare il Caffè Vulcano, ma i due si scontreranno con la volontà di Silvia di non fare ulteriori investimenti. Tuttavia, Cammarota sarà deciso a dare ...

