Un posto al sole anticipazioni 17 aprile 2023: Lara ha la meglio su Marina (Di domenica 16 aprile 2023) Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata del 17 aprile ci fanno sapere che Lara avrà almeno per il momento la meglio su tutti. La Martinelli è riuscita ad allontanare Marina e Roberto, visto che la Giordano passa molto tempo con l'amico Arnaud. Franco è più in difficoltà per via del L'articolo proviene da KontroKultura.

