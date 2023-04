Un migliaio di migranti soccorsi in Sicilia. Nominato il commissario per l’emergenza, non vale per le Regioni a guida Pd (Di domenica 16 aprile 2023) Non senza difficoltà per le condizioni meteo avverse, la Guardia Costiera italiana nel pomeriggio di domenica 16 aprile ha prestato soccorso a un peschereccio in difficoltà con a bordo circa 600 migranti a quasi 170 miglia a sud delle coste della Sicilia Sud Orientale, in acque Sar maltesi. È probabile che i naufraghi possano essere trasferiti in Sicilia, ma visto il numero elevato si ipotizza una divisione tra i porti di Augusta e Catania che si stanno già preparando per l’accoglienza. Al largo di Lampedusa, invece, è stata soccorsa un’imbarcazione con 221 persone a bordo. “Siamo lieti che tutti siano al sicuro”, scrive sui social l’ong Sea Watch che ha avvistato e segnalato l’imbarcazione messa in salvo dalla Guardia Costiera. Con il bimotore “Seabird ieri siamo riusciti a scoprire due barche in difficoltà. Diverse ore dopo che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Non senza difficoltà per le condizioni meteo avverse, la Guardia Costiera italiana nel pomeriggio di domenica 16 aprile ha prestato soccorso a un peschereccio in difficoltà con a bordo circa 600a quasi 170 miglia a sud delle coste dellaSud Orientale, in acque Sar maltesi. È probabile che i naufraghi possano essere trasferiti in, ma visto il numero elevato si ipotizza una divisione tra i porti di Augusta e Catania che si stanno già preparando per l’accoglienza. Al largo di Lampedusa, invece, è stata soccorsa un’imbarcazione con 221 persone a bordo. “Siamo lieti che tutti siano al sicuro”, scrive sui social l’ong Sea Watch che ha avvistato e segnalato l’imbarcazione messa in salvo dalla Guardia Costiera. Con il bimotore “Seabird ieri siamo riusciti a scoprire due barche in difficoltà. Diverse ore dopo che il ...

