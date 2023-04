Un metodo efficace che allunga la vita della batteria dello smartphone (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid Uno dei problemi più comuni che gli utenti hanno con i loro telefoni è la durata della batteria. Le unità all’interno dei nostri telefoni sono diventate più grandi nel corso degli anni, ma anche il consumo energetico è notevolmente aumentato grazie ai componenti più potenti. Ad esempio, i display sono diventati più luminosi con frequenze di aggiornamento elevate, inoltre da poco è subentrata anche la connettività 5G. Tutti questi, insieme ad alcuni fattori simili, riducono la batteria del tuo telefono in modo drastico. Una batteria da 4500 mAh può sembrare molto, ma è più che probabile che la scarichi entro un giorno, soprattutto se sei un utente che lo utilizza molto. Ecco quindi alcuni trucchi che puoi usare per migliorarne la durata. Sebbene non sia possibile fare molto per la capacità effettiva, è ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid Uno dei problemi più comuni che gli utenti hanno con i loro telefoni è la durata. Le unità all’interno dei nostri telefoni sono diventate più grandi nel corso degli anni, ma anche il consumo energetico è notevolmente aumentato grazie ai componenti più potenti. Ad esempio, i display sono diventati più luminosi con frequenze di aggiornamento elevate, inoltre da poco è subentrata anche la connettività 5G. Tutti questi, insieme ad alcuni fattori simili, riducono ladel tuo telefono in modo drastico. Unada 4500 mAh può sembrare molto, ma è più che probabile che la scarichi entro un giorno, soprattutto se sei un utente che lo utilizza molto. Ecco quindi alcuni trucchi che puoi usare per migliorarne la durata. Sebbene non sia possibile fare molto per la capacità effettiva, è ...

