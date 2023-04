Un cavallo contromano sulla Siena-Firenze | il video dell’automobilista ha dell’incredibile | “Ma che caz… ”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... manolo790485 : RT @salvinimi: Cavallo contromano? ?????????????????????????????????????????????????? Lezione di codice stradale a tutti i quadrupedi ???????? - MauroCapozza : RT @salvinimi: Cavallo contromano? ?????????????????????????????????????????????????? Lezione di codice stradale a tutti i quadrupedi ???????? - Ferdina23326789 : Cavallo “contromano” sulla Firenze-Siena: panico tra gli automobilisti. ?? ???????? - Lacasespoglia : RT @salvinimi: Cavallo contromano? ?????????????????????????????????????????????????? Lezione di codice stradale a tutti i quadrupedi ???????? - GossipOne_it : 'Cavallo contromano in superstrada: la scena da film che ha terrorizzato gli automobilisti' -

Il tutto avviene nel pomeriggio di venerdì 14 aprile, quando gli automobilisti si sono imbattuti in un. Il quadrupede trotterellava sull'asfalto, generando panico e paura tra chi ...Verso le 11 - un orario di traffico piuttosto intenso sulla Siena - Firenze " all'altezza dell'uscita di Monteriggioni, unha attraversato la carreggiata. E si è messo al trotto, ...... l'Orsa JJ4 è salva (per ora): il Tar di Trento sospende l'ordinanza di abbattimento Donna attaccata da un lupo mentre è a passeggio con il cane: 'Ho cercato di difenderlo'in...

Monteriggioni, un cavallo corre contromano tra le macchine sulla Firenze-Siena: paura per gli automobilisti - Il video Open

Gli automobilisti che venerdì percorrevano la Siena Firenze hanno assisitito a un’infrazione a dir poco singolare oltre che pericolosa: un cavallo in contromano sulla corsia interna dell’autostrada.Panico sulla Firenze-Siena. Gli automobilisti che nel pomeriggio di ieri, venerdì 14 aprile, erano in viaggio sulla superstrada si sono imbattuti in un qualcosa di davvero imprevisto.