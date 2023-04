Un altro successo per il governo Meloni: il G7 apre ai biocarburanti (Di domenica 16 aprile 2023) I ministri dei principali Paesi industrializzati hanno indicato espressamente nelle conclusioni dell'incontro i biocarburanti come prodotti neutrali per aiutare la transizione del settore auto in vista dell'appuntamento del 2035. Ora bisogna riaprire la decisione dell'Unione Europea Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 aprile 2023) I ministri dei principali Paesi industrializzati hanno indicato espressamente nelle conclusioni dell'incontro icome prodotti neutrali per aiutare la transizione del settore auto in vista dell'appuntamento del 2035. Ora bisogna riaprire la decisione dell'Unione Europea

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bendellavedova : Alle prossime europee @Piu_Europa deve proporsi come la piattaforma elettorale di #RenewEurope in Italia. Se non lo… - DiegoFusaro : Col favore delle tenebre. Il prodotto in vitro Rotschild compie la missione: distrugge il sistema pensionistico. Un… - Giorgiolaporta : Questa maestra di #Oristano è stata sospesa per aver fatto recitare l’Ave Maria ai bambini di una #scuola. Altro ch… - DanieleFassina : RT @P300it: Moto3 | GP Americhe 2023, Gara: Iván Ortolá conquista il suo primo successo nel Motomondiale, altro zero per Sasaki ? di Alyos… - rob18901 : RT @nugellae: “Bellissima” è una delle canzoni piu belle degli ultimi anni e dopo 8 mesi è ancora in top30 FIMI. Qualità e successo. Chi cr… -