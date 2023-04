Ultime Notizie – tris firmato da Bove, Pellegrini e Abraham (Di domenica 16 aprile 2023) La Roma vince e convince all’Olimpico 3-0 con l’Udinese, grazie alle reti di Bove, Pellegrini e Abraham. E approfitta dei passi falsi di Milan e Inter in campionato, rilanciando ulteriormente le sue quotazioni per un posto in Champions, con il terzo posto, portandosi a +5 sui nerazzurri e +3 sui rossoneri. Un successo per la squadra di Mourinho che dà una carica anche psicologica importante in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di giovedì con il Feyenoord in Europa League. Mentre l’Udinese resta ferma a 39 punti. Mourinho per la sfida con i friulani deve rinunciare a Dybala, infortunato ma dovrebbe esserci giovedì, ma recupera subito Abraham e Solbakken che vanno in panchina. In avanti spazio a Belotti, supportato da Wijnaldum e Pellegrini. Esterni Celik ed El Shaarawy con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 16 aprile 2023) La Roma vince e convince all’Olimpico 3-0 con l’Udinese, grazie alle reti di. E approfitta dei passi falsi di Milan e Inter in campionato, rilanciando ulteriormente le sue quotazioni per un posto in Champions, con il terzo posto, portandosi a +5 sui nerazzurri e +3 sui rossoneri. Un successo per la squadra di Mourinho che dà una carica anche psicologica importante in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di giovedì con il Feyenoord in Europa League. Mentre l’Udinese resta ferma a 39 punti. Mourinho per la sfida con i friulani deve rinunciare a Dybala, infortunato ma dovrebbe esserci giovedì, ma recupera subitoe Solbakken che vanno in panchina. In avanti spazio a Belotti, supportato da Wijnaldum e. Esterni Celik ed El Shaarawy con ...

