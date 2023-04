Ultime Notizie – Strage Erba, la 'iena' Monteleone: "Dolore parenti non è tema per fermare verità" (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “Parlare di questa storia fa ritornare a galla il Dolore di chi l’ha vissuta sulla pelle, ci sono delle vittime che osservano in silenzio quello che succede e altre che si lamentano dicendo che così si getta sale sulle ferite, ma questo non può essere l’unico argomento per tacere sulla verità”. A parlare all’Adnkronos è Antonino Monteleone, giornalista de ‘Le Iene’, all’indomani della diffusione di tutti i dettagli sulla richiesta di revisione sulla Strage di Erba scritta dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser e che ora dovrà essere valutata dai vertici della procura generale. Il giornalista ha messo in luce, in una controinchiesta televisiva, tutti i dubbi sulla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “Parlare di questa storia fa ritornare a galla ildi chi l’ha vissuta sulla pelle, ci sono delle vittime che osservano in silenzio quello che succede e altre che si lamentano dicendo che così si getta sale sulle ferite, ma questo non può essere l’unico argomento per tacere sulla”. A parlare all’Adnkronos è Antonino, giornalista de ‘Le Iene’, all’indomani della diffusione di tutti i dettagli sulla richiesta di revisione sulladiscritta dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser e che ora dovrà essere valutata dai vertici della procura generale. Il giornalista ha messo in luce, in una controinchiesta televisiva, tutti i dubbi sulla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per la ...

