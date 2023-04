Ultime Notizie – “Speravamo fosse finita, Rosa e Olindo colpevoli” (Di domenica 16 aprile 2023) “Era l’ottobre del 2018, avevo scritto questo. Speravo fosse finita ma ci risiamo. Noi non diremo nulla. Non parleremo più con giornali o altro. Questo era e rimane il nostro pensiero…”. Lo scrivono sui social i fratelli Pietro e Giuseppe Castagna che nella strage di Erba hanno perso la madre Paola Galli, la sorella Raffaella e il nipote Youssef Marzouk di 2 anni dopo il clamore che si è riacceso sul caso con il sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser che ha firmato una richiesta di revisione – ora al vaglio dei vertici della procura generale – della condanna all’ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi. “Purtroppo la superficialità – si legge su Facebook – è meno faticosa del pensiero consapevole, ed essendo quindi più facile, trova spesso terreno fertile in persone incapaci di capire che qualcuno sta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 16 aprile 2023) “Era l’ottobre del 2018, avevo scritto questo. Speravoma ci risiamo. Noi non diremo nulla. Non parleremo più con giornali o altro. Questo era e rimane il nostro pensiero…”. Lo scrivono sui social i fratelli Pietro e Giuseppe Castagna che nella strage di Erba hanno perso la madre Paola Galli, la sorella Raffaella e il nipote Youssef Marzouk di 2 anni dopo il clamore che si è riacceso sul caso con il sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser che ha firmato una richiesta di revisione – ora al vaglio dei vertici della procura generale – della condanna all’ergastolo diRomano eBazzi. “Purtroppo la superficialità – si legge su Facebook – è meno faticosa del pensiero consapevole, ed essendo quindi più facile, trova spesso terreno fertile in persone incapaci di capire che qualcuno sta ...

