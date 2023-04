Ultime Notizie – Scontri in Sudan | almeno 56 morti

(Di domenica 16 aprile 2023) Continua ad aggravarsi inil bilancio deglitra le forze armate e le Forze di supporto rapido (Rsf). Secondo quanto riferisce su Twitter il Comitato centrale dei mediciesi, le persone uccise sono56. I feriti sono circa 600. Nella capitale Khartoum ci sono stati 25e 302 feriti. Tra le vittime ci sono sia civili sia militari. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha intanto condannato fermamente lo scoppio dei combattimenti, rivolgendo “l’invito ai leader delle Forze di supporto rapido e delle Forze armateesi a cessare immediatamente le ostilità, ripristinare la calma e avviare un dialogo per risolvere l’attuale crisi”, ha dichiarato Stephane Dujarric, il portavoce, in una dichiarazione. Guterres ha invitato gli Stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Razzi su Pasqua ortodossa, colpita cattedrale Donetsk. LIVE - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - TuttoASRoma : Un turnover ragionato. Forse a riposo Spinazzola e Matic - TuttoASRoma : Ripartenza Roma: Pellegrini cerca una notte stella e la fuga Champions -

... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Coreografia Napoli - Milan. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, " per la gara di Champions contro il Milan di martedì è prevista anche una grandiosa ...Sette anni circa di persecuzioni e atti molesti , per costringerlo a interrompere e bloccare una causa civile - per motivi di eredità - dietro minacce del fratello e della sua famiglia. Giorni fa, in ...

La mamma di Julia Ituma riavrà tutti i messaggi e le app del cellulare. L’addio alla pallavolista nel suo... Corriere della Sera

bikinioff, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: bikinioff. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.Appiccato da alcuni militanti di estrema sinistra, tra cui Achille Lollo, bruciò vivi Virgilio e Stefano Mattei, figli di un esponente locale del Movimento sociale italiano ...