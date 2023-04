Ultime Notizie – Sassuolo-Juventus 1-0 | Defrel stende i bianconeri

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 16 aprile 2023) Lacade al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il. I neroverdi si impongono 1-0 grazie al gol dinella ripres,a per la terza storica vittoria sui, e si portano a 40 punti in classifica, mentre la formazione di Allegri, reduce dal successo in Europa League con lo Sporting, resta ferma a 44 punti. La grande novità di giornata nella formazione di Allegri è stata la presenza dal primo minuto del giovane 2002 Barbieri, schierato largo a destra nel centrocampo a cinque dellae Kostic dal lato opposto. Trio difensivo con Danilo, Bremer e Gatti e in avanti Vlahovic e Milik mentre a centrocampo ci sono Paredes, Rabiot e Fagioli. Dall’altra parte invece Dionisi, costretto a rinunciare a Berardi a causa di un fastidio all’adduttore, parte con Bajrami che completerà ...