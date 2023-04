Ultime Notizie – Sassuolo-Juve 1-0, Allegri: "Dobbiamo migliorare" (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “Sicuramente è una cosa che Dobbiamo migliorare, oggi era una partita che abbiamo fatto non bene per 60 minuti, poi dopo che abbiamo preso lo schiaffo abbiamo reagito. Era un passaggio importante per il campionato, perché avevamo la possibilità di mettere le milanesi a 11 e a 9 punti, invece così non è stato”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri a Dazn dopo il ko con il Sassuolo. “Veniamo da due sconfitte, due trasferte, due sconfitte, abbiamo sicuramente delle partite difficili, Lisbona, poi abbiamo Napoli, la Coppa Italia, quindi Dobbiamo rialzarci, lavorare sugli errori che abbiamo fatto e soprattutto cercare di giocare spezzoni di partita in modo diverso”, ha aggiunto Allegri. Sul fatto che i giocatori si siano concentrati di più ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “Sicuramente è una cosa che, oggi era una partita che abbiamo fatto non bene per 60 minuti, poi dopo che abbiamo preso lo schiaffo abbiamo reagito. Era un passaggio importante per il campionato, perché avevamo la possibilità di mettere le milanesi a 11 e a 9 punti, invece così non è stato”. Così il tecnico dellantus, Massimilianoa Dazn dopo il ko con il. “Veniamo da due sconfitte, due trasferte, due sconfitte, abbiamo sicuramente delle partite difficili, Lisbona, poi abbiamo Napoli, la Coppa Italia, quindirialzarci, lavorare sugli errori che abbiamo fatto e soprattutto cercare di giocare spezzoni di partita in modo diverso”, ha aggiunto. Sul fatto che i giocatori si siano concentrati di più ...

