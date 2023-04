Ultime Notizie Roma del 16-04-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica 16 aprile dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in apertura neppure la Pasqua ortodossa ferma le bombe combattimenti in Ucraina e di un morto e di alcuni feriti il bilancio di un bombardamento avvenuto nella notte sulle centro di donne nel weekend a orientale in particolare nei pressi della cattedrale della Trasfigurazione mentre era in corso la veglia della Pasqua ortodossa lo riferisce la tassa e lui scrive S300 lanciati dall’esercito Russo nella notte hanno invece distrutto la chiesa ortodossa Ucraina di San Michele Arcangelo nella regione di la cronaca mattinata di grande spavento per il calciatore Ciro Immobile le sue figlie Il centravanti capitano della latte rimasto coinvolto in un incidente stradale aL’auto del bomber biancoceleste si chiamano anche le sue due figlie hai imparato con il ...