Ultime Notizie – “Ora condurre Paese a pacificazione nazionale”

Ha parlato di "cicatrici che spesso tornano a far male". Ma da presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha posto l'accento sulla necessità di "condurre l'Italia e il nostro popolo verso una piena e vera pacificazione nazionale". Per i 50 anni dalla strage di Primavalle, il rogo dell'abitazione della famiglia Mattei ("L'atroce uccisione di due giovani innocenti di 10 e 22 anni, colpevoli di essere figli del segretario della locale sezione del Movimento Sociale Italiano") il presidente del Consiglio lancia il suo messaggio di riconciliazione, dopo gli anni di piombo e dello scontro tra ideologie, che ha lasciato decine di giovani senza vita nelle strade italiane, negli anni '70 e '80. E' ora che "nel confronto politico non ci siano più nemici da abbattere o da distruggere, ma soltanto avversari, con i quali confrontarsi civilmente e nel ...

