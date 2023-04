Ultime Notizie – morto pilota, aveva 46 anni (Di domenica 16 aprile 2023) Fabrizio Giraudo, 46 anni, è stato coinvolto in un contatto tra più piloti nelle gare di Coppa Italia velocità E’ morto oggi, durante la Coppa Italia Velocità a Misano, Fabrizio Giraudo. Il 46enne di Fossano (Cuneo) era impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000. Giraudo è stato coinvolto in un contatto tra più piloti avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, è purtroppo deceduto. La FMI, il promotore del Trofeo e il Misano World Circuit hanno deciso di annullare la manifestazione nel rispetto della tragedia occorsa. “Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di un appassionato e praticante. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, a cui porgiamo le più sentite condoglianze”, ha dichiarato il Presidente FMI Giovanni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 16 aprile 2023) Fabrizio Giraudo, 46, è stato coinvolto in un contatto tra più piloti nelle gare di Coppa Italia velocità E’oggi, durante la Coppa Italia Velocità a Misano, Fabrizio Giraudo. Il 46enne di Fossano (Cuneo) era impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000. Giraudo è stato coinvolto in un contatto tra più piloti avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, è purtroppo deceduto. La FMI, il promotore del Trofeo e il Misano World Circuit hanno deciso di annullare la manifestazione nel rispetto della tragedia occorsa. “Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di un appassionato e praticante. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, a cui porgiamo le più sentite condoglianze”, ha dichiarato il Presidente FMI Giov...

