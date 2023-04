Ultime Notizie – Lecce-Sampdoria 1-1, gol di Ceesay e Jesé (Di domenica 16 aprile 2023) Lecce e Sampdoria pareggiano 1-1 nel match valido per la 30esima giornata della Serie A 2022-2023. Pugliesi in vantaggio al 31? con Ceesay, replica blucerchiata al 75? con Jesé. Il Lecce interrompe la serie di 6 sconfitte consecutive e sale a 28 punti, senza prendere il largo rispetto alla zona retrocessione. La Sampdoria è ultima con 16 punti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 16 aprile 2023)pareggiano 1-1 nel match valido per la 30esima giornata della Serie A 2022-2023. Pugliesi in vantaggio al 31? con, replica blucerchiata al 75? con. Ilinterrompe la serie di 6 sconfitte consecutive e sale a 28 punti, senza prendere il largo rispetto alla zona retrocessione. Laè ultima con 16 punti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

