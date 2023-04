Ultime Notizie – Jean-Marie Le Pen ricoverato per un malore (Di domenica 16 aprile 2023) Il fondatore del Front National di 94 anni soffrirebbe, probabilmente, di un affaticamento di natura cardiaca Il fondatore del Front National Jean-Marie Le Pen è ricoverato in ospedale. Lo riporta la testata Le Figaro, confermando le informazioni di Le Point. Le Pen, che ha 94 anni, soffrirebbe di un affaticamento probabilmente di natura cardiaca. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 16 aprile 2023) Il fondatore del Front National di 94 anni soffrirebbe, probabilmente, di un affaticamento di natura cardiaca Il fondatore del Front NationalLe Pen èin ospedale. Lo riporta la testata Le Figaro, confermando le informazioni di Le Point. Le Pen, che ha 94 anni, soffrirebbe di un affaticamento probabilmente di natura cardiaca. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

