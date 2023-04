Ultime Notizie – Incidente a Roma per Ciro Immobile | scontro in auto contro tram

(Di domenica 16 aprile 2023)perstamattina a. Secondo quanto riferisce un Twitter di LazioSpace, la vettura del calciatore ha avuto unofrontaleuna Piazza delle Cinque giornate. Il calciatore sta bene, spavento per i bambini a bordo, dicono dei testimoni oculari. E’ andata distrutta la parte frontale della sua nuova vettura e sono scoppiati degli airbag. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Razzi su Pasqua ortodossa, colpita cattedrale Donetsk. LIVE - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - corgiallorosso : Ripartenza #Roma, #Pellegrini cerca una notte da stella e la fuga Champions - corgiallorosso : #Mourinho, occasione per la fuga -

, che giornate per le e le azzurrine: a Parma la squadra del ct Nanni Raineri nel terzo turno ha battuto l'Irlanda 24 - 7 (p.t. 7 - 0, tre mete a due) mentre al Wellington College a ovest di Londra l' ...... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...: brutto incidente stradale per Ciro Immobile! L'attaccante della Lazio e della Nazionale italiana, originario di Torre Annunziata, è rimasto vittima di uno scontro nei pressi del Ponte ...

Ucraina ultime notizie. Kiev: a Bakhmut combattimenti sanguinosi senza precedenti Il Sole 24 ORE

, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: . Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.La grande novità di formazione in casa Torino potrebbe essere Ilic: ieri in conferenza stampa Ivan Juric ha confermato che è a disposizione e sia per La Gazzetta dello Sport che per Tuttosport è in ...