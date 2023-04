Ultime notizie Calcio Estero: Tottenham e Chelsea ko, pareggio rocambolesco del Borussia Dortmund (Di domenica 16 aprile 2023) Tutte le Ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Il Tottenham cade in casa contro il Bournemouth Il Tottenham battuto nel finale dal Bournemouth dopo aver pareggiato all’88’, viene rimontato da Ouattara al 95?. Chelsea: altro ko, questa volta contro il Brighton di De Zerbi Continua la crisi del Chelsea, che perde anche contro il Brighton: la squadra di De Zerbi super ai Blues a Stamford Bridge per 2-1. Il Borussia Dortmund raggiunto dallo Stoccarda nel finale con un uomo in più Clamoroso pareggio del Borussia Dortmund, che viene raggiunto dallo Stoccarda al ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Ilcade in casa contro il Bournemouth Ilbattuto nel finale dal Bournemouth dopo aver pareggiato all’88’, viene rimontato da Ouattara al 95?.: altro ko, questa volta contro il Brighton di De Zerbi Continua la crisi del, che perde anche contro il Brighton: la squadra di De Zerbi super ai Blues a Stamford Bridge per 2-1. Ilraggiunto dallo Stoccarda nel finale con un uomo in più Clamorosodel, che viene raggiunto dallo Stoccarda al ...

