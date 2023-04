Ultime Notizie – Associazione italiana arbitri, Carlo Pacifici nuovo presidente (Di domenica 16 aprile 2023) E’ Carlo Pacifici il nuovo presidente dell’Aia, l’Associazione italiana arbitri per il prossimo quadriennio. Il dirigente della sezione di Roma 1 che era l’unico candidato delle elezioni che si sono svolte al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dopo l’Assemblea Generale, ha ottenuto 260 voti, con 50 schede bianche su 310 delegati che hanno espresso il voto. Vicepresidente è stato eletto Alberto Zaroli. Pacifici succede ad Alfredo Trentalange, costretto alle dimissioni in seguito al caso legato all’arresto dell’ex procuratore capo degli arbitri, Rosario d’Onofrio, per traffico di droga internazionale. “Grazie di cuore a chi mi ha votato e anche a chi non mi ha votato, è il bello della democrazia: da domani sarò il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 16 aprile 2023) E’ildell’Aia, l’per il prossimo quadriennio. Il dirigente della sezione di Roma 1 che era l’unico candidato delle elezioni che si sono svolte al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dopo l’Assemblea Generale, ha ottenuto 260 voti, con 50 schede bianche su 310 delegati che hanno espresso il voto. Viceè stato eletto Alberto Zaroli.succede ad Alfredo Trentalange, costretto alle dimissioni in seguito al caso legato all’arresto dell’ex procuratore capo degli, Rosario d’Onofrio, per traffico di droga internazionale. “Grazie di cuore a chi mi ha votato e anche a chi non mi ha votato, è il bello della democrazia: da domani sarò il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Razzi su Pasqua ortodossa, colpita cattedrale Donetsk. LIVE - Milannews24_com : Allenamento Milan, arrivano buone notizie per Pioli: le ultime - CasaItaliaRadio : ? Tra qualche minuto inizia una nuova puntata di MUSIC & TECH, l’aggiornamento settimanale con le ultime notizie da… -