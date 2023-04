Ultime Notizie – Alabama, sparatoria a festa teenager: almeno 6 ragazzi uccisi (Di domenica 16 aprile 2023) almeno 6 ragazzi sono rimasti uccisi e una ventina feriti durante una sparatoria scoppiata durante la festa di compleanno di un teenager a Dadeville, in Alabama. La polizia non ha ancora diffuso il numero ufficiale delle vittime, ma secondo quanto riportato da Fox News vi sono “i corpi di almeno 6 teenager a terra”. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria è scoppiata intorno all’una e trenta di notte ora locale a causa di una lite esplosa durante un “sweet 16 party”, una festa per i 16 anni. Dadeville si trova a circa una settantina di chilometri da Montgomery. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 16 aprile 2023)sono rimastie una ventina feriti durante unascoppiata durante ladi compleanno di una Dadeville, in. La polizia non ha ancora diffuso il numero ufficiale delle vittime, ma secondo quanto riportato da Fox News vi sono “i corpi dia terra”. Secondo le prime ricostruzioni, laè scoppiata intorno all’una e trenta di notte ora locale a causa di una lite esplosa durante un “sweet 16 party”, unaper i 16 anni. Dadeville si trova a circa una settantina di chilometri da Montgomery. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Razzi su Pasqua ortodossa, colpita cattedrale Donetsk. LIVE - FatimaCurzio : RT @Agenzia_Ansa: La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Neckarwes… - LUIGIVACCARO5 : RT @microcerotis: @LUIGIVACCARO5 Zelensky: 'Celebriamo la Pasqua con una fede incrollabile nella vittoria. Le vette più difficili ci atten… -