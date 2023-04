(Di domenica 16 aprile 2023) Domenica di lavoro per il Milan in vista della gara contro il Napoli, di seguito il report ufficiale dal sito della squadra rossonera: Domenica aper i rossoneri, impegnati nel primo allenamento verso i Quarti di ritorno di Champions League con il Napoli, in programma martedì 18 aprile alle ore 21.00. REPORT Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari di ieri a Bologna; in campo, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare, gli altri componenti della rosa che hanno terminato il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni; a seguire lavoro tattico e partitella su campo ridotto. LUNEDÌ 17 APRILE Il programma prevede un allenamento al mattino e la partenza per Napoli nel pomeriggio. Alle 19.00 allo Stadio Maradona ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanSpazio : Napoli-Milan, buone notizie per Pioli: le ultime da Milanello - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Allenamento @acmilan: le ultime sulle condizioni di @simonkjaer1989 | PM #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Kjaer ht… - PianetaMilan : Allenamento @acmilan: le ultime sulle condizioni di @simonkjaer1989 | PM #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - Milannews24_com : Le ultime da #Milanello ?? Testa già alla sfida #Champions di martedì ?? - Milannews24_com : Infortunio Ibrahimovic, prosegue il lavoro di recupero: le ultime -

... considerando una maxi rivoluzione nell'undici titolare mai vista a, si può anche essere ... Il cammino in campionato racconta che nellesei partite - un mese e mezzo - è arrivata solo ...Per quanto sta arrivando da, molto pesantemente: si parla addirittura di dieci undicesimi,... 41 minuti nellesette partite sono poche briciole, quindi valutazioni in corso. Il ...Oggi si saprà se qualcuno resterà addirittura ao partirà comunque con la squadra in ... I rossoblù hanno vinto sei delledieci partite, azzanneranno l'incontro provando a sfruttare la ...

Napoli-Milan, buone notizie per Pioli: le ultime da Milanello Spazio Milan

Buone notizie da Milanello per Stefano Pioli, in vista della sfida di Champions dello Stadio Diego Armando Maradona.Non c’è però più tempo per pensare alla partita di ieri. Già questa mattina i rossoneri si sono ritrovati al centro sportivo di Milanello per preparare il prossimo incontro di Champions contro il ...