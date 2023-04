Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @leggoit: #ufo, la rivelazione del #pentagono: «Sonde #aliene inviate sulla Terra, ci stanno studiando» - leggoit : #ufo, la rivelazione del #pentagono: «Sonde #aliene inviate sulla Terra, ci stanno studiando» -

Gliavvistati dagli scienziati nel 2017 sono a forma di sigaro e potrebbero essere stati 'sparati' sulla Terra per studiare gli essere umani. Le sonde potrebbero usare la luce delle stelle per '...... si è lasciata andare anche a una rarasui figli . Poche parole, una battuta, che hanno ... Compresa una sugli: "Sai qualcosa che noi non sappiamo", le ha chiesto Fazio. "Ti posso solo ......dopo aver rivelato che nel lontano 1977 ha avvistato un, ha anche rivelato che reazione ha avuto la popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque al suo fianco, la quale ieri ha fatto una...

Gli Usa abbattono un altro oggetto non identificato in volo. È il quarto in 2 settimane RaiNews

Il Pentagono torna a parlare di Ufo. Sean Kirkpatrick, capo dell'All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) del Pentagono, ha affermato che i recenti avvistamenti nello spazio aereo degli ...