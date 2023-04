Ue | inaccettabili azioni unilaterali di Polonia e Ungheria

(Di domenica 16 aprile 2023) Bombardata dalle bombe, ma non solo. L'Ucraina, non esente sino ad oggi anche dalla parallela guerra del grano, deve ora fronteggiare il "fuoco amico" dellae dell'proprio sul grano ...

Non è un caso che oggi la Commissione europea, per bocca di un suo portavoce bolli come "leunilaterali" di Varsavia e Budapest sottolineando che "in questo contesto, è ......31 Ue a Polonia - Ungheria, "unilaterali" 11:19 Missile distrugge chiesa di San Michele a ZaporizhzhiaIn questo contesto, è importante sottolineare che la politica commerciale è di competenza esclusiva dell'Ue e, pertanto, non sono accettabiliunilaterali". Lo sottolinea un portavoce della ...

Varsavia e Budapest chiudono al grano di Kiev. Bruxelles: valutiamo misure comuni su grano ucraino, coordinamento fondamentale ...L’oggetto dell’ammonizione di Bruxelles a Budapest e Varsavia è quello che attiene lo stop all’import del grano ucraino annunciato da Varsavia e Budapest. “In tempi così difficili, è fondamentale ...