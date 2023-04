Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : A #Piazzapulita, il pippone sulla libera informazione e sul pericolo in Italia: “il potere mal sopporta forme di co… - HSkelsen : Polonia e Ungheria hanno introdotto il divieto d'importazione di grano e diversi altri prodotti agricoli dall'Ucrai… - ilpost : Polonia e Ungheria hanno vietato le importazioni di grano e di altri prodotti alimentari dall’Ucraina - MarchezVousLuci : Dopo la Polonia anche l’Ungheria vieta l’importazione del grano ucraino - - novasocialnews : Ue a Polonia-Ungheria, 'azioni unilaterali inaccettabili' -

"Siamo a conoscenza degli annunci disul divieto di importazione di grano e altri prodotti agricoli dall'Ucraina. Stiamo chiedendo ulteriori informazioni alle autorità competenti per poter valutare le misure. In questo ...' Siamo a conoscenza degli annunci disul divieto di importazione di grano e altri prodotti agricoli dall'Ucraina . Stiamo chiedendo ulteriori informazioni alle autorità ...... in assenza di misure sostanziali da parte dell'Ue, come la, vieterà temporaneamente l'importazione di grano e semi oleosi dall'Ucraina e di diversi altri prodotti agricoli in", ha ...

Ue a Polonia-Ungheria, 'azioni unilaterali inaccettabili' - Ultima Ora Agenzia ANSA

"Siamo a conoscenza degli annunci di Polonia e Ungheria sul divieto di importazione di grano e altri prodotti agricoli dall'Ucraina. Stiamo chiedendo ulteriori informazioni alle autorità competenti pe ...Stop della Polonia all’import al grano dell’Ucraina. È l’annuncio di Varsavia che ha bloccato le importazioni e che le stesse “sarann controllate con molta attenzione”. La cessazione temporanea dell’a ...