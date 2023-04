Udine al voto | fate la vostra scelta | De Toni o Fontanini

(Di domenica 16 aprile 2023) Elezioni 2023: aballottaggio trae DePietro, appoggiato dalle listesindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Unione di Centro.ha ottenuto 19.524 voti, pari al 46,25 per cento dei voti validi Alberto Felice De, sostenuto dalle liste Partito Democratico, Azione-Italia Viva, Renew Europe, Desindaco e Alleanza Verdi e Sinistra, accedono al ballottaggio per l’elezione a sindaco di. Deha ottenuto 16.762 voti, pari al 39,7 per cento dei voti validi. Hanno inoltre ottenuto voti Ivano Marchiol, sostenuto dalle liste Spazio– Ivano Marchiol sindaco, Movimento 5 stelle, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Telefriuli1 : ?????????? ???????????? ???? ????????????????????????: ???????????? ???????????????? ???????? ???????? Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15… - Ansa_Fvg : A Udine si chiude campagna, De Toni e Fontanini al ballottaggio. A due settimane dal voto amministrativo, domenica… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG A Udine si chiude campagna, De Toni e Fontanini al ballottaggio A due settimane dal… - Telefriuli1 : ?????????? ???? ????????????????????????, ???????????? ???????? ?????????? ??????????????????-???? ???????? ???? ???????????????????? ???????? 19.45 puntata speciale di Screenshot… - LegaFVG : Mi sento di chiedere aiuto proprio a quelle persone che pensano che il loro voto non conti. Anche un solo voto con… -

I capoluoghi di provincia coinvolti nel resto d'Italia Tra i capoluoghi di provincia alci sono anche i comuni di: Teramo,, Latina, Imperia, Sondrio, Ancona, Brindisi, Catania, Ragusa, ...... che lo hanno tenuto lontano da mercati, piazze e strade di. Il centrodestra ha già attivato ... Chiedo aiuto a quelle persone che pensano che il loronon conti. Anche un soloconta!". Ne ...In particolare, per quanto riguardava gli importi da realizzare, il tribunale diha per ... comunque, anche nell'ambito del concordato semplificato, pur in assenza del diritto di, è previsto ...

Turno di ballottaggio: insediati i 98 seggi, si potrà votare domenica e lunedì mattina ilgazzettino.it

Domenica e lunedì Udine torna alle urne per il turno di ballottaggio. Secondo e definitivo round per l’elezione del sindaco. E’ sfida all’ultimo voto per Pietro Fontanini e Alberto Felice De… Leggi ...UDINE - I 98 seggi elettorali del Comune di Udine nei quali si voterà per il turno di ballottaggio delle amministrative sono stati regolarmente costituiti oggi, 15 aprile, alle 16. Lo ...