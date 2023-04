Udine al voto | fate la vostra scelta | De Toni o Fontanini

Leggi su udine20

(Di domenica 16 aprile 2023) Elezioni 2023: aballottaggio trae DePietro, appoggiato dalle listesindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Unione di Centro.ha ottenuto 19.524 voti, pari al 46,25 per cento dei voti validi Alberto Felice De, sostenuto dalle liste Partito Democratico, Azione-Italia Viva, Renew Europe, Desindaco e Alleanza Verdi e Sinistra, accedono al ballottaggio per l’elezione a sindaco di. Deha ottenuto 16.762 voti, pari al 39,7 per cento dei voti validi. Hanno inoltre ottenuto voti Ivano Marchiol, sostenuto dalle liste Spazio– Ivano Marchiol sindaco, Movimento 5 stelle, ...