Ucraina | razzi sulla Cattedrale di Donetsk | due adolescenti uccisi a Mykolayiv

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Razzi sulla Cattedrale di Donetsk durante la Veglia di Pasqua, una donna morta e due feriti - repubblica : Russia-Ucraina: razzi sulla Cattedrale di Donetsk durante la veglia per la Pasqua ortodossa, un morto. Kiev: due ad… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Razzi su Pasqua ortodossa, colpita cattedrale Donetsk. LIVE - ilmetropolitan : Ucraina, razzi nel centro di #Donetsk - - mbbelluco : RT @ChiranAngelgela: #GuerraUcrainaRussia,razzi su Pasqua ortodossa,fumo vicino alla cattedrale di Donetsk. LIVE | Sky TG24 Un morto e du… -

Anche nel giorno della Pasqua ortodossa il campo di battaglia innon risparmia morte e sangue. Mentre ancora si svolgono le operazioni di soccorso e ... 20lanciati nella notte sul centro ...... nella regione di Mykolaiv, nel sud dell', secondo quanto riferisce Rbc - Ukraine citando il ... La Tass riferisce che sono 20 ilanciati nella notte sul centro di Donetsk. Il bombardamento ..."Alle 2:20, la comunità di Sniguriv è stata colpita dal fuoco dinemici. Due adolescenti, ... ha dichiarato il portavoce del comando militare dell'orientale Sergy Cherevatyi al canale ...

Ucraina ultime notizie. Razzi nel centro di Donetsk: un morto e due feriti Il Sole 24 ORE

A Mosca durante la messa il patriarca Kirill chiede una "pace giusta e duratura per l'Ucraina". Ma durante la notte le bombe colpiscono in tutte le aree più calde View on euronews ...Intensi bombardamenti sono stati segnalati nella notte su oggi, domenica, in Ucraina sia da parte russa che da parte delle forze governative di Kiev. In particolare è di un morto e due feriti il bilan ...