Ucraina | razzi sulla Cattedrale di Donetsk | due adolescenti morti a Mykolayiv

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Razzi sulla Cattedrale di Donetsk durante la Veglia di Pasqua, una donna morta e due feriti - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Razzi su Pasqua ortodossa, colpita cattedrale Donetsk. LIVE - Corriere : Donetsk, razzi nella notte vicino alla cattedrale durante la Veglia pasquale: un morto e tre feriti - geekeconomist : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Razzi sulla Cattedrale di Donetsk durante la Veglia di Pasqua, una donna morta e due feriti - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Razzi sulla Cattedrale di Donetsk durante la Veglia di Pasqua, una donna morta e due feriti -

Al momento dell'esplosione deinell'edificio religioso era in corso la Veglia della Pasqua ortodossa . Il capo della Wagner Prigozhin: "Mosca fermi la guerra". Strage di civili a SlovianskAl momento dell'esplosione deinell'edificio religioso era in corso la Veglia della Pasqua ortodossa. Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha affermato che Mosca dovrebbe "annunciare la ...La Pasqua, oggi, in, è come gli altri giorni: con gli assalti da parte dei russi. Nella nottesulla cattedrale di Donetsk durante la veglia pasquale, ad esempio.

Ucraina ultime notizie. Razzi nel centro di Donetsk: un morto e due feriti Il Sole 24 ORE

E' di un morto e due feriti il bilancio del bombardamento avvenuto nella notte sul centro di Donetsk, in particolare nei pressi della Cattedrale della ...Tutti i principali aggiornamenti in diretta di domenica 16 aprile 2023 sulla guerra in Ucraina, giunta oggi al suo 417esimo giorno ...