Ucraina, Pasqua ortodossa sotto le bombe: missile distrugge la chiesa di San Michele a Zaporizhzhia. Colpita anche quella di Nikopol (Di domenica 16 aprile 2023) Neanche durante i festeggiamenti della Pasqua ortodossa smettono di cadere le bombe in Ucraina . Nella notte l’esercito russo ha lanciato missili S-300 nella regione di Zaporizhzhia, distruggendo la chiesa ortodossa di San Michele Arcangelo a Kushuhum. «In quel momento non c’era nessuna funzione e nessuna benedizione del cibo Pasquale nella chiesa, di solito molto affollata la notte di Pasqua», ha rassicurato il capo della comunità, Yurii Karapetian. E il sacerdote Volodymyr spiega che c’era l’ordine di non tenere le funzioni notturne a causa della minaccia dell’attacco missilistico. Colpita con artiglieria pesante anche la ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023) Nedurante i festeggiamenti dellasmettono di cadere lein. Nella notte l’esercito russo ha lanciato missili S-300 nella regione dindo ladi SanArcangelo a Kushuhum. «In quel momento non c’era nessuna funzione e nessuna benedizione del cibole nella, di solito molto affollata la notte di», ha rassicurato il capo della comunità, Yurii Karapetian. E il sacerdote Volodymyr spiega che c’era l’ordine di non tenere le funzioni notturne a causa della minaccia dell’attacco missilistico.con artiglieria pesantela ...

