Ucraina, nessuna tregua di Pasqua: due ragazzi uccisi in raid Russia (Di domenica 16 aprile 2023) Nella regione di Zaporizhzhya colpita una chiesa. Scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. I messaggi di Zelensky e Putin per la Pasqua ortodossa. Leader russo a messa con Kirill Anche nel giorno in cui si celebra la Pasqua ortodossa, sull'Ucraina continuano gli attacchi dei russi che hanno bombardato nella notte la regione di Mykolayiv provocando la morte di due adolescenti. Lo denuncia il governatore militare della regione, Vitaly Kim. Anche nella regione di Zaporizhzhya viene denunciato quello che il capo dell'amministrazione militare, Yuri Malashko, definisce un "attacco massiccio" da parte di Mosca. Nel bombardamento danneggiata anche una chiesa dove non è stato possibile celebrare la messa di Pasqua. "Niente è sacro, neanche la notte della resurrezione", ha scritto Malashko. Sono stati intanto liberati 130 ...

