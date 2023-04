Tutti i bonus bloccati: il governo non ha 3 milioni e le famiglie sono nel caos (Di domenica 16 aprile 2023) Molte misure economiche in pericolo. Il governo non ha 3 milioni e si rischia di vedere Tutti i bonus bloccati e le famiglie nel caos La crisi economica che ha colpito l’Italia negli ultimi anni ha triplicato le difficoltà per moltissime famiglie del paese. Mancano i soldi al governo: rischio bonus bloccati – Ilovetrading.itTuttavia, la situazione potrebbe addirittura peggiorare per chi riceve sostegni economici dallo Stato. Il governo, infatti, sta affrontando un deficit di 3 milioni di euro e si rischia che i bonus previsti vengano bloccati. Nel resto dell’articolo cercheremo di spiegare cosa sta succedendo e quali potrebbero essere ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 16 aprile 2023) Molte misure economiche in pericolo. Ilnon ha 3e si rischia di vederee lenelLa crisi economica che ha colpito l’Italia negli ultimi anni ha triplicato le difficoltà per moltissimedel paese. Mancano i soldi al: rischio– Ilovetrading.itTuttavia, la situazione potrebbe addirittura peggiorare per chi riceve sostegni economici dallo Stato. Il, infatti, sta affrontando un deficit di 3di euro e si rischia che iprevisti vengano. Nel resto dell’articolo cercheremo di spiegare cosa sta succedendo e quali potrebbero essere ...

