Tutte le volte che Anya Taylor-Joy ha dimostrato di meritare il titolo di fashion icon (Di domenica 16 aprile 2023) Anya Taylor-Joy non solo è un’attrice di punta nell’olimpo hollywoodiano, ma negli ultimi anni è diventata anche un faro nel buio sul red carpet, un perfetto esempio di stile ed eleganza che ha stregato anche Dior, rendendola una meritevole fashion icon. Classe 1996, Anya Taylor-Joy è una delle stelle più luminose della generazione Millennials in quel di Hollywood. Da quando ha stregato il pubblico di Netflix con La regina degli scacchi, la buona stella l’ha accompagnata in diversi progetti di successo, soprattutto al cinema. Di recente, ad esempio, ha dato il suo contributo al doppiaggio del film di Super Mario. In precedenza, invece, ha recitato in Ultima notte a Soho, The Northman, Amsterdam e The Menu. Anya Taylor-Joy. Crediti: Ansa – VelvetMagTra ... Leggi su velvetmag (Di domenica 16 aprile 2023)-Joy non solo è un’attrice di punta nell’olimpo hollywoodiano, ma negli ultimi anni è diventata anche un faro nel buio sul red carpet, un perfetto esempio di stile ed eleganza che ha stregato anche Dior, rendendola una meritevole. Classe 1996,-Joy è una delle stelle più luminose della generazione Millennials in quel di Hollywood. Da quando ha stregato il pubblico di Netflix con La regina degli scacchi, la buona stella l’ha accompagnata in diversi progetti di successo, soprattutto al cinema. Di recente, ad esempio, ha dato il suo contributo al doppiaggio del film di Super Mario. In precedenza, invece, ha recitato in Ultima notte a Soho, The Northman, Amsterdam e The Menu.-Joy. Crediti: Ansa – VelvetMagTra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricpuglisi : 'Anzi -come ho detto a Matteo ogni tanto- si sa per certo che di politica non capisco niente. Avendo detto questo,… - OptaPaolo : 6 - Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le sei gare giocate in Champions League contro avversarie italiane (3V, 3… - taecherous : le blackpink servono poche volte ma quando lo fanno diventano tutte le mie mamme. sono state fenomenali questa notte. - turno_di_nottee : RT @cosedeipazzi: il modo in ddm non la lasci sola un secondo, la faccia sentire protetta e sia felice semplicemente vedendola felice, tutt… - cosedeipazzi : il modo in ddm non la lasci sola un secondo, la faccia sentire protetta e sia felice semplicemente vedendola felice… -