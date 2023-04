Tutte le rivelazioni Usa su Cina e Taiwan nei documenti segreti del Pentagono (Di domenica 16 aprile 2023) La posizione della Cina sulla guerra in Ucraina, le linee rosse di Pechino, le vulnerabilità di Taiwan in caso di possibile invasione del Dragone e, infine, nuovi dettagli sulla vicenda del presunto pallone spia cinese, che a questo punto sembrerebbe non avere più niente di “presunto”. Sono questi gli ultimi dettagli sulla Repubblica Popolare Cinese InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 16 aprile 2023) La posizione dellasulla guerra in Ucraina, le linee rosse di Pechino, le vulnerabilità diin caso di possibile invasione del Dragone e, infine, nuovi dettagli sulla vicenda del presunto pallone spia cinese, che a questo punto sembrerebbe non avere più niente di “presunto”. Sono questi gli ultimi dettagli sulla Repubblica Popolare Cinese InsideOver.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frix901 : RT @MatthijsPog: ?? Calciopoli, le rivelazioni di Massimo Cellino: 'Cercavo di tenere la baracca in piedi. Ero uno dei presidenti più giovan… - ErmTod : RT @MatthijsPog: ?? Calciopoli, le rivelazioni di Massimo Cellino: 'Cercavo di tenere la baracca in piedi. Ero uno dei presidenti più giovan… - Giampaolo661 : RT @MatthijsPog: ?? Calciopoli, le rivelazioni di Massimo Cellino: 'Cercavo di tenere la baracca in piedi. Ero uno dei presidenti più giovan… - _Onda78_ : RT @MatthijsPog: ?? Calciopoli, le rivelazioni di Massimo Cellino: 'Cercavo di tenere la baracca in piedi. Ero uno dei presidenti più giovan… - Thor_73 : RT @MatthijsPog: ?? Calciopoli, le rivelazioni di Massimo Cellino: 'Cercavo di tenere la baracca in piedi. Ero uno dei presidenti più giovan… -