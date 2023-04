Tuffi, Coppa del Mondo Xi’An 2023: Sarah Jodoin Di Maria quarta dalla piattaforma (Di domenica 16 aprile 2023) Dominio cinese anche nell’ultima giornata della prova di Coppa del Mondo 2023 di Tuffi a Xi’An. Oggi si assegnavano i titoli dalla piattaforma e quello della prova a squadre mista. A trionfare dai dieci metri sono stati al femminile Chen Yuxi ed maschile si è imposto Yang Hao, con i padroni di casa che hanno vinto poi anche il Team Event. Buone indicazioni anche per l’Italia soprattutto nella gara femminile con l’ottimo quarto posto di Sarah Jodoin Di Maria, che si è notevolmente migliorata rispetto alla decima posizione dei preliminari, quando ha battuto per soli quindici centesimi di punto la compagna di squadra Maia Biginelli (263.00 contro 262.75). In finale Jodoin Di Maria ha ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Dominio cinese anche nell’ultima giornata della prova dideldi. Oggi si assegnavano i titolie quello della prova a squadre mista. A trionfare dai dieci metri sono stati al femminile Chen Yuxi ed maschile si è imposto Yang Hao, con i padroni di casa che hanno vinto poi anche il Team Event. Buone indicazioni anche per l’Italia soprattutto nella gara femminile con l’ottimo quarto posto diDi, che si è notevolmente migliorata rispetto alla decima posizione dei preliminari, quando ha battuto per soli quindici centesimi di punto la compagna di squadra Maia Biginelli (263.00 contro 262.75). In finaleDiha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 7princ_8 : E comunque io volevo solo studiare questo fine settimana e invece niente! Agli europei di ginnastica artistica e ag… - Gioo_Gioo00 : ma in tutto questo è iniziata la coppa del mondo di tuffi in Cina help - NicolaMarconi : La tappa cinese della Coppa del Mondo eii tuffi azzurri inizia con il quarto posti di Giovanni Tocci e Lorenzo Mars… - Evarist01881706 : @LucianoMoggi Gomblotto. Patteggiò. Ricorso. Controricorso. Record mondiale di ricorsi. Sul campo .In tv. Alla radi… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: ???Comincia domani la Coppa del Mondo di tuffi. Prima tappa a Xi’an, in Cina. Sei gli azzurri convocati, tra cui Chiara Pellac… -