TS – Il portiere avversario è sempre il migliore in campo

(Di domenica 16 aprile 2023) 2023-04-16 01:31:16 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: L’Inter non riesce più a vincere in campionato. I nerazzurri di Inzaghi, che mercoledì giocheranno il ritorno dei quarti di Champions League contro il Benfica, hanno rimediato la terza sconfitta interna consecutiva (e l’undicesima totale) in Serie A contro il Monza di Palladino. Al termine del match il tecnico nerazzurro ha commentato: “La squadra ha fatto un buon primo tempo dove meritavamo il vantaggio, ci siamo innervositi nel secondo. Abbiamo subito qualche ripartenza, è stata una partita fotocopia di quelle contro Fiorentina e Salernitana. Siamo delusi e arrabbiati, non è vero che sentiamo l’importanza solo nelle coppe. Parliamo un risultato che rallenta il nostro percorso“. Inter-Monza 0-1: tabellino e statistiche Inter-Monza, Inzaghi: “Il ...

Il tecnico nerazzurro ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi al termine della sfida persa contro i brianzoli di Palladino ...L'Inter capitola ancora in campionato, lo fa per la terza volta consecutiva in casa senza segnare siglando un record negativo storico per il club, messa all'angolo anche dal Monza nella ...