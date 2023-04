Trento-Piacenza in tv: data, orario e diretta streaming gara-3 semifinali Playoff Superlega 2022/2023 volley (Di domenica 16 aprile 2023) Inizia il conto alla rovescia per Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza, partita valevole per la terza giornata delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di volley maschile. Archiviati i primi due confronti, gli uomini di Angelo Lorenzetti tornano sul campo di casa per conquistare la vittoria e proseguire la corsa verso il titolo. I biancorossi di Massimo Botti però non partono certo battuti e proveranno a mettere in difficoltà gli avversari. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 13 aprile alla BLM Group Arena di Trento. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-3 ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Inizia il conto alla rovescia per Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy, partita valevole per la terza giornata delledeiScudettodimaschile. Archiviati i primi due confronti, gli uomini di Angelo Lorenzetti tornano sul campo di casa per conquistare la vittoria e proseguire la corsa verso il titolo. I biancorossi di Massimo Botti però non partono certo battuti e proveranno a mettere in difficoltà gli avversari. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 13 aprile alla BLM Group Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire in-3 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley 2023 in DIRETTA: tutto pronto per gara-2 - - papaispangpang : RT @GasSalesVolley: ?? | PIACENZA-TRENTO ???????? ??????! ???? ?? Gara 2 | Semifinali ?? Superlega ?? Itas Trentino ?? PalabancaSport ?? 16/04/23 ? 18.0… - unnuenwtohrva : RT @GasSalesVolley: ?? | PIACENZA-TRENTO ???????? ??????! ???? ?? Gara 2 | Semifinali ?? Superlega ?? Itas Trentino ?? PalabancaSport ?? 16/04/23 ? 18.0… - 21bestnumevar : RT @GasSalesVolley: ?? | PIACENZA-TRENTO ??? Il #PalabancaSport è ufficialmente ???????? ??????! ???? ?? Vi aspettiamo alle 18.00 per #PiacenzaTrent… - seichan0522 : RT @pilloledivolley: Playoff semifinali gara 2: Piacenza e Milano ospitano Trento e Civitanova tra le mura amiche per pareggiare la serie ??… -