"Trasferito". Berlusconi migliora ancora ed esce dalla terapia intensiva (Di domenica 16 aprile 2023) Le condizioni migliorano ancora fino al trasferimento. "Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è in un reparto di degenza ordinaria dalla terapia intensiva" hanno spiegato fonti del San Raffaele di Milano, dove l'ex presidente del Consiglio è ricoverato dal 5 aprile per una polmonite e per la leucemia che lo affligge da un anno. Questa mattina a visitare il padre si era presentata Marina Berlusconi. Prima dell'arrivo di Marina l'ex premier e leader di Forza Italia aveva ricevuto una breve visita da parte de presidente di Mediaset e amico di lunga data, Fedele Confalonieri. Leggi su iltempo (Di domenica 16 aprile 2023) Le condizioninofino al trasferimento. "Il leader di Forza Italia, Silvio, è in un reparto di degenza ordinaria" hanno spiegato fonti del San Raffaele di Milano, dove l'ex presidente del Consiglio è ricoverato dal 5 aprile per una polmonite e per la leucemia che lo affligge da un anno. Questa mattina a visitare il padre si era presentata Marina. Prima dell'arrivo di Marina l'ex premier e leader di Forza Italia aveva ricevuto una breve visita da parte de presidente di Mediaset e amico di lunga data, Fedele Confalonieri.

