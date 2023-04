Trapianti | la battaglia per convincere a donare gli organi

(Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Centinaia di iniziative in tutta Italia e migliaia di appelli promossi sui social dalle istituzioni (Ministero della Salute e Anci in prima fila), dalle aziende ospedaliere e sanitarie, da tantissimi sindaci, personalità della cultura e dello spettacolo e dai volontari delle associazioni: si celebra oggi la ventiseiesima Giornata nazionale della donazione die tessuti. L'obiettivo è quello di sensibilizzare gli italiani a dichiarare esplicitamente il loro consenso al prelievo deglidopo la morte per dare una speranza ai circa 8mila pazienti che in questo momento hanno bisogno di un trapianto: in questo momento 5800 persone sono in lista d'attesa per un nuovo rene, 1000 per un fegato, 700 per un cuore, 300 per un polmone, 200 per un pancreas e 5 per l'intestino. Laper il consenso alla donazione "L'anno ...

Sono almeno ottomila le persone in attesa di trapianto. Nella giornata nazionale della donazione di organi e tessuti la battaglia per vincere la resistenza a un gesto di grande solidarietà ...L’Asp di Siracusa aderisce alla Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti indetta per il 16 aprile dal Ministero della Salute con iniziative di informazione e sensibilizza ...