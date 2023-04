Trapianti | 8mila ancora in attesa Pochi italiani donano gli organi

(Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Centinaia di iniziative in tutta Italia e migliaia di appelli promossi sui social dalle istituzioni (Ministero della Salute e Anci in prima fila), dalle aziende ospedaliere e sanitarie, da tantissimi sindaci, personalità della cultura e dello spettacolo e dai volontari delle associazioni: si celebra oggi la ventiseiesima Giornata nazionale della donazione die tessuti. L'obiettivo è quello di sensibilizzare glia dichiarare esplicitamente il loro consenso al prelievo deglidopo la morte per dare una speranza ai circapazienti che in questo momento hanno bisogno di un trapianto: in questo momento 5800 persone sono in lista d'per un nuovo rene, 1000 per un fegato, 700 per un cuore, 300 per un polmone, 200 per un pancreas e 5 per l'intestino. La battaglia per il ...

In questo momento 5.800 persone sono in lista per un nuovo rene, 1.000 per un fegato, 700 per un cuore, 300 per un polmone, 200 per un pancreas e cinque per l'intestino ...Sono almeno ottomila le persone in attesa di trapianto. Nella giornata nazionale della donazione di organi e tessuti la battaglia per vincere la resistenza a un gesto di grande solidarietà ...