Tragico incidente durante la Coppa Italia Velocità di moto | muore il pilota Fabrizio Giraudo

(Di domenica 16 aprile 2023)mortale al Misano World Circuit Marco Simoncellile gare di, in programma nel week end. Secondo una prima ricostruzione, l'avrebbe coinvolto 4e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettaDelSud : ?? +++ ULTIM'ORA +++ Tragedia al #Misano World Circuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia Velocità: il… - NapoliToday : #Incidentistradali #Quarto Tragico incidente stradale, scontro tra un'auto e un mezzo pesante: un uomo perde la vit… - mik_grd : Questa notte con un tragico incidente ho perso un mio caro amico. Sono sconvolto ???? - infoitinterno : Tragico incidente stradale nella notte - Trmtv : Tragico incidente a Lecce: uomo perde la vita dopo scontro contro un muro -

mortale al Misano World Circuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia Velocità , in programma nel week end. Secondo una prima ricostruzione, l'avrebbe coinvolto 4 moto e il pilota Fabrizio Giraudo (46enne di Fossano, Cuneo) è deceduto dopo essere stato investito investito. Stando alle prime informazioni a causa di un problema al ...Ancora una morte nel mondo delle moto. Ilavvenimento si è avverato in quel di Misano nel corso delle Gare di Coppa Italia Velocità ... stando alle relative prime ricostruzioni, l'...Indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'. ...

Tragico incidente ad Aprilia, muore una donna ilmessaggero.it

Il mondo delle due ruote è sotto choc per il suo decesso. Nell'incidente al Misano Circuit è morto un motociclista.Incidente mortale al Misano World Circuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia Velocità , in programma nel week end. Secondo una prima ...