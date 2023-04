Tragedia sul circuito di Misano: morto un pilota di moto (Di domenica 16 aprile 2023) Incidente mortale al Misano World Circuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia Velocità, in programma nel week end. La vittima è un 46enne di Fossano (Cuneo), Fabrizio Giraudo . Era ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023) Incidente mortale alWorld Circuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia Velocità, in programma nel week end. La vittima è un 46enne di Fossano (Cuneo), Fabrizio Giraudo . Era ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : Una tragedia colpisce l'Igor Novara, che ieri ha giocato in Turchia contro l'Eczacibasi. La diciottenne Julia… - NicolaMorra63 : Dall’inizio del 2023 i morti sul lavoro sono 311. E con nessun Governo, nessuno, si interviene in maniera decisa p… - fanpage : Un'altra tragedia sul circuito di Misano: - infoitinterno : Misano, tragedia sul circuito dedicato a Marco Simoncelli - TassoOfficial : RT @FrancoScarsell2: Ancora una tragedia delle armi negli Usa. Almeno 4 adolescenti sono morti in una sparatoria durante una festa di compl… -