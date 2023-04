Tragedia a Misano nella Coppa Italia velocità | muore Fabrizio Giraudo

(Di domenica 16 aprile 2023) Una brutta notizia scuote il mondo del Motorsport. Incidente mortale alWorld Circuit Marco Simoncelli durante le gare della, previste questo fine-settimana. Nel crash sono rimaste coinvolte quattro moto e un pilota,, 46enne di Fossano (provincia di Cuneo), che purtroppo è morto dopo essere stato investito. Stando alle prime informazioni che sono state riportate da diverse testate, per via di un problema al motore un primo centauro si sarebbe fermato ai bordi del tracciato e una seconda moto in arrivo avrebbe colpito il mezzo fermo, spostandolo al centro della carreggiata, dove stava sopraggiungendo una terza moto. Nell’impatto il pilota è caduto ed è stato sfortunatamente colpito e ucciso sul colpo da una moto in corsa. Sul posto sono ...

nel motociclismo. Un pilota di 46 anni, Fabrizio Giraudo, è rimasto ucciso oggi a seguito ...grave incidente in pista durante le gare di Coppa Italia Velocità in corso di svolgimento al...La Fmi, il promotore del Trofeo, e ilWorld Circuit hanno deciso di annullare la manifestazione nel rispetto dellaoccorsa. 'Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di un ...Giraudo stava gareggiando per il Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000: un pilota di 46 anni è morto in un incidente durante una gara motociclistica sul circuito romagnolo, valevole per la Coppa Italia velocità. Fabrizio Giraudo , originario di Fossano ...

