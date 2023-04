Traffico Roma del 16-04-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 aprile 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna Maggiore prudenza per la presenza di un incidente tra la Ardeatina e la Pontina in aumento c’èsulla A24Teramo dove non si escludono ulteriori ritardi in prossimità della barriera diEst in direzione della capitale sempre attenzione sulla tangenziale est perché prosegue fino a cessate esigenze la chiusura della galleria della Nuova Circonvallazione interna causata da un precedente incidente e dalla presenza di detriti olio sulla carreggiata ancora sulla tangenziale est circolazione sostenuta in rallentata tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione stadio all’Olimpico alle 20:35 il fischio d’inizio per il posticipo serale di serie A con-udinese code ancora possibili ...