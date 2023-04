Traffico Roma del 16-04-2023 ore 18:30 (Di domenica 16 aprile 2023) Luceverde Roma trovati a questo aggiornamento da Simona cerchiare a Traffico dei rientri a Roma rallentamenti e code nella zona Nord Anche a causa di incidenti sulla A1 diramazione Roma nord abbiamo poi a causa di un incidente all’altezza di Settebagni incidente sulla Cassia bis e incolonnamenti all’ingresso del raccordo anulare sulla Tiburtina Traffico è un incidente nella zona di Setteville mentre sulla A24 alla barriera i nomi del Traffico sul Raccordo lungo il tratto sud e stanno mettendo gli spostamenti sul lungotevere Anche a causa della partita in programma questa sera all’Olimpico tra Roma e Udinese è chiusa la tangenziale a seguito di un incidente chiusa la galleria verso San Giovanni con inevitabili disagi per il Traffico in arrivo da via ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 aprile 2023) Luceverdetrovati a questo aggiornamento da Simona cerchiare adei rientri arallentamenti e code nella zona Nord Anche a causa di incidenti sulla A1 diramazionenord abbiamo poi a causa di un incidente all’altezza di Settebagni incidente sulla Cassia bis e incolonnamenti all’ingresso del raccordo anulare sulla Tiburtinaè un incidente nella zona di Setteville mentre sulla A24 alla barriera i nomi delsul Raccordo lungo il tratto sud e stanno mettendo gli spostamenti sul lungotevere Anche a causa della partita in programma questa sera all’Olimpico trae Udinese è chiusa la tangenziale a seguito di un incidente chiusa la galleria verso San Giovanni con inevitabili disagi per ilin arrivo da via ...

