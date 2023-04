Traffico Roma del 16-04-2023 ore 16:30 (Di domenica 16 aprile 2023) Luceverde Roma da trovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara sulla tangenziale difficoltà di circolazione all’altezza della nuova galleria a seguito di un incidente è chiusa la galleria verso San Giovanni evitabili disagi il Traffico in arrivo da via delle Valli e dalla Salaria viene deviato verso Batteria Nomentana in direzione del vecchio tratto della tangenziale rallentamenti verso Porta di Roma Traffico sulla complanare del raccordo anulare nella tratto della carreggiata interna in centro movimentato il Traffico possibili rallentamenti nell’area di Piazza Venezia a Primavalle Monte Mario incidente in via Cesare Lombroso possibili rallentamenti stasera all’Olimpico in Roma Udinese dal pomeriggio divieti nella zona dello stadio attenzione alla segnaletica nelle prossime ore ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 aprile 2023) Luceverdeda trovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara sulla tangenziale difficoltà di circolazione all’altezza della nuova galleria a seguito di un incidente è chiusa la galleria verso San Giovanni evitabili disagi ilin arrivo da via delle Valli e dalla Salaria viene deviato verso Batteria Nomentana in direzione del vecchio tratto della tangenziale rallentamenti verso Porta disulla complanare del raccordo anulare nella tratto della carreggiata interna in centro movimentato ilpossibili rallentamenti nell’area di Piazza Venezia a Primavalle Monte Mario incidente in via Cesare Lombroso possibili rallentamenti stasera all’Olimpico inUdinese dal pomeriggio divieti nella zona dello stadio attenzione alla segnaletica nelle prossime ore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... astralmobilita : ??? #Roma #StadioOlimpico #16aprile Incontro di calcio #SerieA ? #Roma #Udinese ore 20.45 ??? temporanea discipli… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Valdarno e Arezzo. #viabiliTOS - YosefPiperno : A Modena gli mancava la cicoria e il traffico di Roma, mentalità pazzesca, semplicemente il più grande capitano della Roma mai esistito - noquieroromeo : @ersiccc muah, scusa ma a raggiungerti non ce la faccio, lo sai com’è fatta roma col traffico, pure se dai il massi… - zazoomblog : Traffico Roma del 16-04-2023 ore 13:30 - #Traffico #16-04-2023 #13:30 -